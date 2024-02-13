Камбосос: Я пройду Ломаченко и попаду в зал славы

Австралийской боксер-легковес, бывший чемпион мира по трем версиям, сделал громкое заявление перед грядущим титульным поединком с

«Я считаю, что на кону мое попадание в зал славы. Я смогу победить Ломаченко и получить свое место. Все это вы увидите 12 мая»

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по боксу в легком весе по версии IBF. Джордж ранее победил по очкам Макси Хьюза.

Василий подходит к этому поединку после поражения единогласным решением судей от бывшего абсолютного чемпиона в этом весе Девина Хэйни, поднявшегося в первый полусредний дивизион.