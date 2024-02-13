Чимаев выпал из топ-10 средневесов UFC

По окончании прошедшего турнира в Лас-Вегасе в рейтингах UFC произошли изменения. Непобежденный боецпокинул топ-10 среднего дивизиона.

Теперь он занимает 11-ю строчку. На девятом месте в рейтинге расположился Роман Долидзе, недавно проигравший Нассурдину Имавову единогласным решением.

Также на десятую строчку в рейтинге поднялся Джек Херманссон. На прошедшем UFC Vegas 86 он одолел по очкам в главном бою вечера Джо Пайфера, у которого ранее было 3 досрочных победы кряду.

Улучшил свои позиции и Дэн Иге. Американец в последнем бою нокаутировал в первом раунде Андре Фили, после чего поднялся на 12-ю позицию в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.