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    Фьюри намерен провести реванш с Нганну после боя с Усиком

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не собирается завершать карьеру после поединка с Александром Усиком.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Цыганский король» рассчитывает провести еще 5 поединков. Один из них должен пройти против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, с которым он дрался в октябре прошлого года.

    «У меня впереди 2 боя с Усиком. Также я собираюсь сразиться с "Эй-Джеем" хотя бы один раз. Может быть, дважды, если будет матч-реванш. Затем я снова буду драться с Нганну, и это только начало. Итак, есть 5 боев. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, и я в расцвете сил»

    Фьюри в последнем поединке одолел раздельным решением Фрэнсиса Нганну. Его следующий бой пройдет против Александра Усика в битве за все пояса 18 мая.

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