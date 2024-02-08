Фьюри намерен провести реванш с Нганну после боя с Усиком

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC заявил , что не собирается завершать карьеру после поединка с

«Цыганский король» рассчитывает провести еще 5 поединков. Один из них должен пройти против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, с которым он дрался в октябре прошлого года.

«У меня впереди 2 боя с Усиком. Также я собираюсь сразиться с "Эй-Джеем" хотя бы один раз. Может быть, дважды, если будет матч-реванш. Затем я снова буду драться с Нганну, и это только начало. Итак, есть 5 боев. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, и я в расцвете сил»

Фьюри в последнем поединке одолел раздельным решением Фрэнсиса Нганну. Его следующий бой пройдет против Александра Усика в битве за все пояса 18 мая.