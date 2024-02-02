Адесанья подписал контракт на поединок с Чимаевым

По информации от американского журналиста, стало известно, что бывший чемпион UFC в среднем весеподписал контракт на поединок с

Точная дата их противостояния пока еще неизвестна. Обсуждаются 2 варианта проведения боя. Исраэль и Адесанья в рамках претендентского поединка могут подраться на UFC 300.

Также есть вероятность, что их встреча возглавит июньский турнир в Саудовской Аравии. Адесанья в последнем своем поединке в сентябре 2023-го проиграл по очкам Шону Стрикленду и потерял титул.

Чимаев на UFC 294 победил решением большинства Камару Усмана. Сейчас «Борз» занимает восьмую строчку в рейтинге среднего дивизиона. Адесанья является вторым номером.