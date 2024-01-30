Энтони Петтис получил вызов на бой от Седрика Думбе

Непобежденный боец ММА, выступающий в полусреднем дивизионе PFL, бросил вызов на бывшему чемпиону UFC в легком весе

«Я могу привлечь более 20000 болельщиков к этому бою. Можем подраться с Петтисом на арене "Стад де Франс". Я уже разговаривал с Энтони об этом поединке. Сначала он был не против, но потом отказался. Почему бы нам не возобновить переговоры?»

Думбе в предыдущем поединке в сентябре нокаутировал в первом раунде Джордана Зебо. Всего в активе француза 5 побед и ни единого поражения в профессиональной карьере.

Петтис последний бой по ММА проводил в августе 2022 года в рамках PFL. Тогда он проиграл досрочно Стиви Рею. Всего в активе экс-чемпиона UFC 25 побед и 14 поражений.