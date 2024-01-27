Стивен Эдвардс: Бенавидес прервет гегемонию Бетербиева

Тренер по боксу назвал боксера, который нанесет действующему чемпиону мира в полутяжелом весе по трем версиямпервое поражение в карьере.

«Для Бетербиева это будет очень сложный бой. У Артура далеко не самые быстрые руки, так что Дэвид легко перебьет его на ближней дистанции. Если Бенавидес покажет хорошую стойкость, то прервет гегемонию Бетебиева»

Дэвид Бенавидес временный чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC. В последнем своем бою он одержал победу нокаутом над Деметриусом Андраде.

Как и Артур Бетербиев, американский боксер не потерпел в карьере ни единого поражения. Сейчас у Бенавидеса 27 выигранных поединков. У россиянина 20 побед в карьере.