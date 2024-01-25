Каллум Смит намерен провести поединок с Энтони Ярдом

Британский профессиональный боксер-полутяжеловес намерен провести очередной поединок против своего соотечественника

«Я не знаю, какие у него планы, но наш бой с Ярдом сейчас выглядит одним из самых интересных в дивизионе. Совсем скоро в нашем весе пройдет поединок за все пояса. Остальным боксерам остается драться друг с другом и ждать, что будет дальше»

Смит, как и Ярд, проиграл свой последний поединок техническим нокаутом Артуру Бетербиеву в битве за 3 пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

У Каллума 29 побед и 2 поражения в карьере. Ранее он был чемпионом мира во втором среднем весе, а сейчас занимает первую позицию в ростере WBC в дивизионе до 79,4 кг.

Его соотечественник Ярд идет третьим в рейтинге WBA в полутяжелой категории. У Энтони 24 выигранных поединка и 3 поражения на ринге.