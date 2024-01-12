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    Лопес: Кроуфорд — гроза инвалидов, он не победил ни одного топ-бойца

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Теофимо Лопес не признает величие Теренса Кроуфорда и считает, что он за карьеру не побил ни одного серьезного соперника.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Все боксеры, с которыми он дрался ранее, выходили на бой травмированными. У Спенса проблемы с глазом, у Бенавидеса была прострелена нога. Кроуфорд — гроза инвалидов, он не победил ни одного топ-бойца»

    Теренс Кроуфорд в июле прошлого года финишировал Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. 36-летний американец выиграл на профессиональном ринге все 40 боев.

    Лопес в последней встрече отобрал титул WBO у Джоша Тейлора, одолев его по очкам. На счету Теофимо 20 побед и одно поражение, полученное от Джорджа Камбососа.

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