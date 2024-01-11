Коста хочет получить титульник, если победит Уиттакера

Топовый боец средней весовой категории UFCнамерен получить поединок за пояс в своем дивизионе, если сумеет одолеть

В случае удачного исхода бразилец обратится к руководству промоушена с требованием свести его с победителем пары титульного противостояния Стрикленд-Дю Плесси.

Бой Косты против Уиттакера состоится на турнире UFC 298. Пауло сейчас занимает шестое место в рейтинге средневесов и подходит к очередному поединку после победы над Люком Рокхолдом.

Роберт является третьим номером в ростере. Ранее «Жнец» уступил техническим нокаутом во втором раунде нынешнему претенденту на титул Дрикусу Дю Плесси.