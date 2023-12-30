Колби Ковингтон может подраться с Иэном Гэрри

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весеможет подраться против восходящей звезды их дивизиона

«Недавно я узнал, что жена Гэрри выпустила книгу под названием "как выйти замуж за спортсмена". Подобного просто не должно быть. Для меня преподать урок этому подкаблучнику большая честь»

Колби Ковингтон на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу.

Гэрри является десятым номером в ростере. На UFC 299 у непобежденного ирландца забронирован поединок против Джеффа Нила.