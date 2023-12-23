20:30Ливерпуль — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Арсенал». Онлайн
  • 12:22
    • Марадишвили стал игроком «Пари НН»
  • 09:09
    • Ренан может перейти в мадридский «Реал»
    Все новости спорта

    Эммет хочет получить реванш с Родригезом или Топурией

    Бокс/ММА ММА UFC
    Шестой номер ростера полулегкого дивизиона UFC Джош Эммет рассчитывает получить ответный поединок с Яиром Родригезом или Илией Топурией.

    Яир Родригез
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яир Родригез

    «В моей карьере было 2 больших боя, и они оба прошли не так, как мне хотелось. Я не стану оправдываться за поражения, но рассчитываю подраться с этими парнями еще раз. Мне по-прежнему не хватает одной громкой победы, чтобы выйти на титульник»

    11 февраля этого года Джош дрался за временный титул в полулегком весе против Яира Родригеза и уступил ему сабмишном во втором раунде.

    Далее 38-летний американец потерпел единогласное решение судей от Илии Топурии. На UFC 296 Эммет провел третий бой в 2023 году. Тогда он нокаутировал в первом раунде Брайса Митчелла.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве лидеров АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Торпедо» и СКА выдадут высококлассный матч в «Нагорном»
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» тоже не сможет выиграть на поле «Фрозиноне»?
  • «Фрозиноне» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры