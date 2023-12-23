Эммет хочет получить реванш с Родригезом или Топурией

Шестой номер ростера полулегкого дивизиона UFC рассчитывает получить ответный поединок сили

«В моей карьере было 2 больших боя, и они оба прошли не так, как мне хотелось. Я не стану оправдываться за поражения, но рассчитываю подраться с этими парнями еще раз. Мне по-прежнему не хватает одной громкой победы, чтобы выйти на титульник»

11 февраля этого года Джош дрался за временный титул в полулегком весе против Яира Родригеза и уступил ему сабмишном во втором раунде.

Далее 38-летний американец потерпел единогласное решение судей от Илии Топурии. На UFC 296 Эммет провел третий бой в 2023 году. Тогда он нокаутировал в первом раунде Брайса Митчелла.