Дерек Чисора: Джошуа удосрочит Валлина за 4-5 раундов

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC уверен в быстрой победенад

«Это хороший бой для "Эй-Джея". Обычно, он не очень хорошо смотрится против левшей. Но в таком бою у него есть все для победы. Джошуа удосрочит Валлина за 4-5 раундов»

Поединок в тяжелом весе с участием Валлина и Джошуа возглавит кард турнира в Саудовской Аравии 23 декабря. Энтони подходит к этому противостоянию на серии из двух побед над Хелениусом и Франклином.

Отто ранее прошел по очкам бывшего чемпиона мира в дивизионе до 90,7 кг Мурата Гассиева. Сейчас он занимает вторую позицию в рейтинге тяжеловесов по версии IBF.