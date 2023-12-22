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    Дерек Чисора: Джошуа удосрочит Валлина за 4-5 раундов

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Роберт Хелениус Энтони Джошуа Мурат Гассиев
    Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Дерек Чисора уверен в быстрой победе Энтони Джошуа над Отто Валлиным.

    Дерек Чисора (справа)
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    Дерек Чисора (справа)

    «Это хороший бой для "Эй-Джея". Обычно, он не очень хорошо смотрится против левшей. Но в таком бою у него есть все для победы. Джошуа удосрочит Валлина за 4-5 раундов»

    Поединок в тяжелом весе с участием Валлина и Джошуа возглавит кард турнира в Саудовской Аравии 23 декабря. Энтони подходит к этому противостоянию на серии из двух побед над Хелениусом и Франклином.

    Отто ранее прошел по очкам бывшего чемпиона мира в дивизионе до 90,7 кг Мурата Гассиева. Сейчас он занимает вторую позицию в рейтинге тяжеловесов по версии IBF.

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