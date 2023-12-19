Леон Эдвардс назвал бойца, которому не даст бой за пояс

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе рассказал , кого из прямых конкурентов считает недостойным титульного поединка.

«Мне все равно с кем драться в следующем бою. Я готов встретиться с Шавкатом Рахмоновым. У нас получится очень интересный поединок. Согласен драться со всеми, кроме Мухаммада. Он очень скучный боец»

Леон в предыдущем поединке победил единогласным решением судей Колби Ковингтона и во второй раз кряду защитил титул чемпиона UFC в полусреднем дивизионе.

Белал Мухаммад является вторым номером в рейтинге весовой категории до 77,1 кг. Весной этого года он победил по очкам бывшего претендента на титул Гилберта Бернса.