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    Леон Эдвардс назвал бойца, которому не даст бой за пояс

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Колби Ковингтон Гилберт Бернс Шавкат Рахмонов
    Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Леон Эдвардс рассказал, кого из прямых конкурентов считает недостойным титульного поединка.

    Белал Мухаммад (справа)
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    Белал Мухаммад (справа)

    «Мне все равно с кем драться в следующем бою. Я готов встретиться с Шавкатом Рахмоновым. У нас получится очень интересный поединок. Согласен драться со всеми, кроме Мухаммада. Он очень скучный боец»

    Леон в предыдущем поединке победил единогласным решением судей Колби Ковингтона и во второй раз кряду защитил титул чемпиона UFC в полусреднем дивизионе.

    Белал Мухаммад является вторым номером в рейтинге весовой категории до 77,1 кг. Весной этого года он победил по очкам бывшего претендента на титул Гилберта Бернса.

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