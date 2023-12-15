Джошуа назвал новую дату боя против Уайлдера

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям рассказал о возобновлении переговоров о поединке с

«Бой с Уайлдером очень важен для меня. Но сейчас я полностью сосредоточен на поединке против Валлина. После того, как выиграю у него, подерусь 9 марта против Деонтея»

Изначально поединок Уайлдера против Джошуа был запланирован на 23 декабря на турнире в Саудовской Аравии. Однако «Эй-Джей» отказался от этого боя и сделал выбор в пользу Отто Валлина.

Деонтей на том же турнире подерется с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO Джозефом Паркером. Их бой станет со-главным событием. Возглавит ивент поединок Джошуа и Валлина.