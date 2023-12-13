Деонтей Уайлдер: Джошуа отправит Валлина в нокаут

Звездный американский боксер-тяжеловесдал прогноз на поединок с участием экс-чемпиона мира в их дивизионепротив

«С нетерпением жду того момента, когда Энтони финиширует его. Других вариантов я не вижу. Джошуа отправит Валлина в нокаут. Главное для "Эй-Джея" это правильный настрой. Он должен сосредоточиться только на поединке»

Бой Джошуа и Валлина пройдет на турнире в Саудовской Аравии 23 декабря. Отто ранее одолел единогласным решением Мурата Гассиева, а Энтони нокаутировал Роберта Хелениуса.

Также в карде с Джошуа и Валлиным свой поединок проведет Деонтей Уайлдер. «Бронзовый бомбардировщик» в рамках тяжелого дивизиона подерется против Джозефа Паркера.