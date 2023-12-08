Уайлдер: «Канело» и Дэвис не могут быть главными лицами бокса

Звездный американский боксер-тяжеловес считает , чтоне могут быть главными лицами в их спорте.

«Альварес и Дэвис никогда не дрались с крупными парнями на 20-30 фунтов больше себя. Они не могут быть главными лицами бокса, сидя в своих дивизионах. Я самый малогабаритный тяжеловес, но дрался с огромными парнями. Кто еще может быть лицом бокса кроме меня?»

Сауль Альварес абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Джермелла Чарло.

Джервонта является обладателем титула в легком дивизионе по версии WBA. В апреле этого года «Танк» финишировал в седьмом раунде Райана Гарсию. У Дэвиса 29 побед и ни одного поражения в карьере.