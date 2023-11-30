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    Стивенсон о Гарсии: Готов драться с этим слабаком в любом весе

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис
    Шакур Стивенсон, чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC, назвал Райана Гарсию следующим желаемым соперником.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    «Готов драться с этим слабаком в любом весе. Если он хочет стать чемпионом мира в 140 фунтах, то я предоставлю ему такую возможность. Но я могу и сам дебютировать в первом полусреднем весе»

    Шакур Стивенсон 16 ноября этого года завоевал вакантный титул WBC в легком весе, одолев единогласным решением судей Эдвина Сантоса. Гарсия в последний раз дрался в апреле.

    Тогда он проиграл нокаутом в седьмом раунде Джервонте Дэвису. Райан ранее был чемпионом в легком дивизионе по версии WBA. 3 декабря он подерется в первом полусреднем весе против Оскара Дуарте.

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