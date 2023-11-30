Стивенсон о Гарсии: Готов драться с этим слабаком в любом весе

, чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC, назвал следующим желаемым соперником.

«Готов драться с этим слабаком в любом весе. Если он хочет стать чемпионом мира в 140 фунтах, то я предоставлю ему такую возможность. Но я могу и сам дебютировать в первом полусреднем весе»

Шакур Стивенсон 16 ноября этого года завоевал вакантный титул WBC в легком весе, одолев единогласным решением судей Эдвина Сантоса. Гарсия в последний раз дрался в апреле.

Тогда он проиграл нокаутом в седьмом раунде Джервонте Дэвису. Райан ранее был чемпионом в легком дивизионе по версии WBA. 3 декабря он подерется в первом полусреднем весе против Оскара Дуарте.