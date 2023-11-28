Теофимо Лопес назвал причину отказа от боя с Райаном Гарсией

Чемпион мира по боксу по версии WBO в первом полусреднем весе поделился , почему отказался от поединка против

«Когда ты лучший боксер, привлекающий к боям крупных спонсоров, и получаешь предложение в размере 1,5 миллионов долларов, то, что еще остается делать? Именно столько мне предложили за бой с Гарсией»

Теофимо в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джоша Тейлора. Лопес провел на профессиональном ринге 20 поединков.

На его счету 19 побед и одно поражение. Ранее Теофимо выступал в легком весе. Подняться в дивизион до 63,5 кг он решил после проигрыша Джорджу Камбососу в ноябре 2021-го.