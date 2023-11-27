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    Полиция Ирландии возбудила уголовное дело в отношении Макгрегора

    Бокс/ММА ММА UFC Конор Макгрегор Дастин Порье
    Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал фигурантом уголовного дела из-за своих публичных негативных комментариев.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    Накануне «Ноториус» высказывался в соцсетях насчет недовольства в отношении миграционной политики, оскорбил руководство страны и призвал людей к кардинальным переменам.

    Полиция уже возбудила дело в адрес звезды смешанных единоборств. Причиной таких комментариев Макгрегора стал инцидент с нападением алжирца на ирландскую семью, случившийся 23 ноября

    Напомним, что Конор в последний раз дрался летом 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье по окончании первого раунда из-за перелома ноги.

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