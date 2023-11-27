Полиция Ирландии возбудила уголовное дело в отношении Макгрегора

Конор Макгрегор Фото: globallookpress.com
Накануне «Ноториус» высказывался в соцсетях насчет недовольства в отношении миграционной политики, оскорбил руководство страны и призвал людей к кардинальным переменам.
Полиция уже возбудила дело в адрес звезды смешанных единоборств. Причиной таких комментариев Макгрегора стал инцидент с нападением алжирца на ирландскую семью, случившийся 23 ноября
Напомним, что Конор в последний раз дрался летом 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье по окончании первого раунда из-за перелома ноги.