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    Кроуфорд отказывается драться с Эннисом и Спенсом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Эррол Спенс
    Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд рассказал, почему не хочет драться против Джарона Энниса и проводить реванш с Эрролом Спенсом.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Меня интересует мега-бой, но поединок против Энниса не то, что я хочу. Моя цель — Сауль Альварес. Реванш со Спенсом мне не нужен. Наша история с ним уже окончена»

    Теренс в последний раз выходил на ринг 29 июля этого года. Тогда он финишировал Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

    Теперь Кроуфорд намерен подняться на 3 дивизиона выше и подраться с «Канело» за все пояса в категории до 76,2 кг. Всего на счету Теренса 40 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

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