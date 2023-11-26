Кроуфорд отказывается драться с Эннисом и Спенсом

Теренс Кроуфорд Фото: globallookpress.com
«Меня интересует мега-бой, но поединок против Энниса не то, что я хочу. Моя цель — Сауль Альварес. Реванш со Спенсом мне не нужен. Наша история с ним уже окончена»
Теренс в последний раз выходил на ринг 29 июля этого года. Тогда он финишировал Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.
Теперь Кроуфорд намерен подняться на 3 дивизиона выше и подраться с «Канело» за все пояса в категории до 76,2 кг. Всего на счету Теренса 40 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.