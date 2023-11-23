Блахович: У Ракича не будет оправданий после проигрыша нокаутом

Польский боец смешанных единоборств предсказал результат ответного поединка противна турнире UFC 297.

«Я сломаю его еще раз. У Ракича не будет оправданий после проигрыша нокаутом. Я никогда не проигрывал в матч-реваншах. Для меня это хороший бой»

Первый поединок Блаховича и Ракича проходил в мае прошлого года. Тогда Александр получил травму колена во втором раунде и проиграл бой техническим нокаутом.

Ян в последний раз выходил в октагон на UFC 291 и уступил раздельным решением судей Алексу Перейре. Поляк сейчас занимает четвертую строчку в ростере полутяжеловесов, Ракич располагается на пятом месте.