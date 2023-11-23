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    Блахович: У Ракича не будет оправданий после проигрыша нокаутом

    Бокс/ММА ММА UFC Алекс Перейра Ян Блахович
    Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович предсказал результат ответного поединка против Александра Ракича на турнире UFC 297.

    Ян Блахович
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    Ян Блахович

    «Я сломаю его еще раз. У Ракича не будет оправданий после проигрыша нокаутом. Я никогда не проигрывал в матч-реваншах. Для меня это хороший бой»

    Первый поединок Блаховича и Ракича проходил в мае прошлого года. Тогда Александр получил травму колена во втором раунде и проиграл бой техническим нокаутом.

    Ян в последний раз выходил в октагон на UFC 291 и уступил раздельным решением судей Алексу Перейре. Поляк сейчас занимает четвертую строчку в ростере полутяжеловесов, Ракич располагается на пятом месте.

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