Хэйни высмеял выступление Стивенсона против Сантоса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе высмеял выступлениепротивв титульном поединке за вакантный пояс WBC в их дивизионе.

«Прекратите пугать всех Стивенсоном. Никто не боится этого парня. Он хочет внимания и поэтому постоянно говорит обо мне. Глядя на его последний бой, я понял, что погорячился. Надо было предложить этому бездельнику 10% гонорара за поединок против меня»

Стивенсон ранее мог провести бой с Хэйни, однако стороны не сумели договориться из-за финансовых разногласий. Шакура не устроил гонорар в 25% от распределения всех денег.

17 ноября Стивенсон стал чемпионом WBC в легком весе, выиграв по очкам у Эдвина Сантоса. По окончании боя соперник нового обладателя титула заявил о несогласии с судейским решением.