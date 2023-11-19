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    Хэйни высмеял выступление Стивенсона против Сантоса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Шакур Стивенсон
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Девин Хэйни высмеял выступление Шакура Стивенсона против Эдвина Сантоса в титульном поединке за вакантный пояс WBC в их дивизионе.

    Шакур Стивенсон (слева)
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    Шакур Стивенсон (слева)

    «Прекратите пугать всех Стивенсоном. Никто не боится этого парня. Он хочет внимания и поэтому постоянно говорит обо мне. Глядя на его последний бой, я понял, что погорячился. Надо было предложить этому бездельнику 10% гонорара за поединок против меня»

    Стивенсон ранее мог провести бой с Хэйни, однако стороны не сумели договориться из-за финансовых разногласий. Шакура не устроил гонорар в 25% от распределения всех денег.

    17 ноября Стивенсон стал чемпионом WBC в легком весе, выиграв по очкам у Эдвина Сантоса. По окончании боя соперник нового обладателя титула заявил о несогласии с судейским решением.

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