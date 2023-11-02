Тренер Дэвиса: Даже Кларесса Шилдс бьет сильнее Девина Хэйни

, тренер звездного американского боксера-легковеса высказался об абсолютным чемпионе мира в их дивизионе

«По каким-то причинам Джервонту хотят убрать из легкого дивизиона, чтобы продвинуть других парней. Не понимаю, зачем ему драться с Хэйни в другом дивизионе. При этом у Девина абсолютно нет силы для бойца первого полусреднего веса. Я видел, как он бьет по мешку. Даже Кларесса Шилдс ударила бы сильнее»

Хэйни ранее отказался драться с Дэвисом в легком весе. Девин в декабре проведет свой следующий бой против Реджиса Прогрейса в дивизионе до 63,5 кг.

Джервонта сейчас является чемпионом мира по версии WBA в легком дивизионе. На его счету 29 побед на профессиональном ринге и ни единого поражения.