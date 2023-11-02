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    Тренер Дэвиса: Даже Кларесса Шилдс бьет сильнее Девина Хэйни

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джервонта Дэвис Девин Хэйни
    Кенни Эллис, тренер звездного американского боксера-легковеса Джервонты Дэвиса, высказался об абсолютным чемпионе мира в их дивизионе Девине Хэйни.

    Джервонта Дэвис (слева)
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    Джервонта Дэвис (слева)

    «По каким-то причинам Джервонту хотят убрать из легкого дивизиона, чтобы продвинуть других парней. Не понимаю, зачем ему драться с Хэйни в другом дивизионе. При этом у Девина абсолютно нет силы для бойца первого полусреднего веса. Я видел, как он бьет по мешку. Даже Кларесса Шилдс ударила бы сильнее»

    Хэйни ранее отказался драться с Дэвисом в легком весе. Девин в декабре проведет свой следующий бой против Реджиса Прогрейса в дивизионе до 63,5 кг.

    Джервонта сейчас является чемпионом мира по версии WBA в легком дивизионе. На его счету 29 побед на профессиональном ринге и ни единого поражения.

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