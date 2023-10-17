Махачев подерется за пояс в полусреднем дивизионе, если победит Волкановски

В команде действующего чемпиона UFC в легком весесообщили, что россиянин может стать следующим претендентом на титул в полусреднем дивизионе, если он сумеет победить

Их реванш возглавит кард турнира в Абу-Даби, который пройдет 21 октября. Австралиец согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении после травмы Чарльза Оливейры.

Первый поединок Волкановски и Махачева проходил в феврале 2023-го. Тогда Ислам выиграл по очкам, проведя первую удачную защиту пояса в легком дивизионе.

Напомним, что в полусреднем весе чемпионом промоушена является Леон Эдвардс. «Рокки» в следующий раз подерется на UFC 296 против Колби Ковингтона.