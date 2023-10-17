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    Махачев подерется за пояс в полусреднем дивизионе, если победит Волкановски

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Александр Волкановски Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    В команде действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева сообщили, что россиянин может стать следующим претендентом на титул в полусреднем дивизионе, если он сумеет победить Александра Волкановски.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    Их реванш возглавит кард турнира в Абу-Даби, который пройдет 21 октября. Австралиец согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении после травмы Чарльза Оливейры.

    Первый поединок Волкановски и Махачева проходил в феврале 2023-го. Тогда Ислам выиграл по очкам, проведя первую удачную защиту пояса в легком дивизионе.

    Напомним, что в полусреднем весе чемпионом промоушена является Леон Эдвардс. «Рокки» в следующий раз подерется на UFC 296 против Колби Ковингтона.

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