Шакур Стивенсон дал категоричный прогноз на бой Цзю-Мендоса

Звездный американский боксер-легковесдал категоричный прогноз на поединок в первом среднем дивизионе между

«Мне нравится, как дерется Мендоса. Он победит Тима. Я не фанат Цзю и не вижу в нем ничего особенного. Возможно, он немного лучше, чем я думаю. Все-таки в бою с Харрисоном Цзю был неплох»

Поединок Цзю и Мендосы состоится 15 октября. Боксеры подерутся за титул чемпиона мира в первом среднем весе по линии WBO и временный пояс WBC.

Цзю в предыдущем поединке удосрочил в первом раунде мексиканского бойца Карлоса Окампо. Мендоса ранее одолел нокаутом Себастьяна Фундору.