Стерлинг хочет провести бой против Холлоуэя

Американский боец ММА, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории, хочет провести поединок против

«Многие люди не понимают, на что способен "Алджо", неизнуренный весогонками. В полулегком весе все будет по-другому. Могу доказать это в бою с Холлоуэем. Он очень жесткий парень. Но я намерен побить его»

Алджамейн Стерлинг на UFC 292 проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и лишился титула чемпиона в легчайшем весе. Для «Алджо» это поражение стало первым за 5 лет.

Макс Холлоуэй в последнем поединке финишировал «Корейского зомби». «Благославенный» идет в UFC на серии из двух побед и является первым номером рейтинга промоушена в полулегком дивизионе.