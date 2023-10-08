16:00Брайтон — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Салах и Ван Дейк«Брайтон» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 13:51
    • Сафиуллин уступил Шелтону в матче третьего круга турнира в Шанхае
  • 12:59
    • «Пари НН» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
  • 11:57
    • Хачанов пробился в третий круг турнира в Шанхае
  • 11:41
    • Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае
  • 11:04
    • Медведев уступил Корде в третьем круге турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    Мухаммад: С Эдвардсом гораздо тяжелее драться, чем с Ковингтоном

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон Гилберт Бернс
    Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад, четвертый номер рейтинга, выбрал для себя более сложного соперника из пары Эдвардс-Ковингтон.

    Белал Мухаммад
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Белал Мухаммад

    «С Эдвардсом гораздо тяжелее драться, чем с Ковингтоном. Но я бы все равно выбрал поединок с Леоном. У нас с ним незаконченное дело. Уверен, что во втором бою я сумею его финишировать»

    Поединок Мухаммада и Эдвардса проходил в марте 2021 года. Тогда из-за тычка в глаз со стороны Леона их бой был признан несостоявшимся. В последнем своем поединке Белал одолел по очкам Гилберта Бернса.

    Эдвардс на UFC 286 выиграл у Камару Усмана решением большинства. Вторую защиту титула английский боец проведет против Колби Ковингтона. Их поединок возглавит кард турнира UFC 296 в декабре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли ЦСКА Абаскаля к отставке?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» в матче АПЛ?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Поединок будет скудным на голы
  • «Вест Хэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры