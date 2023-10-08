Мухаммад: С Эдвардсом гораздо тяжелее драться, чем с Ковингтоном

Топовый полусредневес UFC, четвертый номер рейтинга, выбрал для себя более сложного соперника из пары Эдвардс-Ковингтон.

«С Эдвардсом гораздо тяжелее драться, чем с Ковингтоном. Но я бы все равно выбрал поединок с Леоном. У нас с ним незаконченное дело. Уверен, что во втором бою я сумею его финишировать»

Поединок Мухаммада и Эдвардса проходил в марте 2021 года. Тогда из-за тычка в глаз со стороны Леона их бой был признан несостоявшимся. В последнем своем поединке Белал одолел по очкам Гилберта Бернса.

Эдвардс на UFC 286 выиграл у Камару Усмана решением большинства. Вторую защиту титула английский боец проведет против Колби Ковингтона. Их поединок возглавит кард турнира UFC 296 в декабре.