20:00Реал — Лас-ПальмасОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал» — «Лас-Пальмас». Онлайн
  • 18:02
    • СКА одержал четвертую победу подряд
  • 17:07
    • Шевченко победил ван де Зандсхулпа на старте турнира в Астане
    Все новости спорта

    Прогрейс: Я не просто изобью Хэйни, а отправлю его в нокаут

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Реджис Прогрейс пообещал отправить в нокаут звездного легковеса Девина Хэйни.

    Девин Хэйни
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Девин Хэйни

    «Девин совершил очень большую ошибку, выбрав меня своим следующим соперником. Скажу честно я давно хотел этого боя. Я не просто изобью Хэйни, а отправлю его в нокаут»

    Титульный поединок Прогрейса и Хэйни состоится 10 сентября. Для Девина это будет первый бой в рамках полусредней весовой категории. Сейчас ему принадлежат все титулы в легком весе.

    К очередному поединку Хэйни подходит после победы единогласным решением над Василием Ломаченко. Прогрейс 12 июня выиграл по очкам у Данелито Зорильи. На счету Реджиса 29 побед и одно поражение в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли команда Гвардиолы прихлопнуть «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Сорвет ли «Реал» злость на «Лас-Пальмасе»?
  • «Реал» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Голевой обмен после перерыва?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры