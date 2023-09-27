Прогрейс: Я не просто изобью Хэйни, а отправлю его в нокаут

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC пообещал отправить в нокаут звездного легковеса

«Девин совершил очень большую ошибку, выбрав меня своим следующим соперником. Скажу честно я давно хотел этого боя. Я не просто изобью Хэйни, а отправлю его в нокаут»

Титульный поединок Прогрейса и Хэйни состоится 10 сентября. Для Девина это будет первый бой в рамках полусредней весовой категории. Сейчас ему принадлежат все титулы в легком весе.

К очередному поединку Хэйни подходит после победы единогласным решением над Василием Ломаченко. Прогрейс 12 июня выиграл по очкам у Данелито Зорильи. На счету Реджиса 29 побед и одно поражение в карьере.