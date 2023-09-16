Фьюри о Кличко: Это был один из самых легких моих соперников

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC считает , что поединок противбыл гораздо легче большинства других его боев.

«Я ожидал, что меня ждет очень трудный поединок. Кличко тогда никому не проигрывал почти 11 лет. В тренировочном лагере я готовился к тому, чтобы не дать ему попасть по себе. Я думал, если он достанет меня, то бой закончится нокаутом. Но на деле все получилось иначе. Кличко оказался одним из самых легких соперников в моей карьере»

Титульный поединок в тяжелом весе за пояса по версиям WBA, IBF и WBO между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года.

Тогда «цыганский король» одержал победу единогласным решением судей. Всего в активе Тайсона Фьюри 33 выигранных боя и одна ничья на профессиональном ринге.