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    Фьюри о Кличко: Это был один из самых легких моих соперников

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри братья Кличко
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что поединок против Владимира Кличко был гораздо легче большинства других его боев.

    Тайсон Фьюри (слева)
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    Тайсон Фьюри (слева)

    «Я ожидал, что меня ждет очень трудный поединок. Кличко тогда никому не проигрывал почти 11 лет. В тренировочном лагере я готовился к тому, чтобы не дать ему попасть по себе. Я думал, если он достанет меня, то бой закончится нокаутом. Но на деле все получилось иначе. Кличко оказался одним из самых легких соперников в моей карьере»

    Титульный поединок в тяжелом весе за пояса по версиям WBA, IBF и WBO между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года.

    Тогда «цыганский король» одержал победу единогласным решением судей. Всего в активе Тайсона Фьюри 33 выигранных боя и одна ничья на профессиональном ринге.

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