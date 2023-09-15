Морелл: «Канело» боится драться с сильными соперниками

Непобежденный кубинский боксер-средневес, обладатель титула регулярного чемпиона мира по версии WBA, раскритиковал за нежелание драться с сильными соперниками.

«Нынешняя версия Альвареса отличается от той, которая была 3 года назад. Сейчас он боится драться с сильными соперниками. Его выбор в пользу боя с Чарло — тому подтверждение»

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу дивизионе до 76,2 кг. Его следующим соперником станет обладатель всех титулов в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Американец ради поединка с «Канело» поднимется на 2 категории вверх. Их бой состоится в конце сентября. К очередной защите титулов Альварес подходит после победы по очкам над Джоном Райдером.