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    Морелл: «Канело» боится драться с сильными соперниками

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Джермалл Чарло
    Непобежденный кубинский боксер-средневес Дэвид Морелл, обладатель титула регулярного чемпиона мира по версии WBA, раскритиковал Сауля Альвареса за нежелание драться с сильными соперниками.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Нынешняя версия Альвареса отличается от той, которая была 3 года назад. Сейчас он боится драться с сильными соперниками. Его выбор в пользу боя с Чарло — тому подтверждение»

    Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу дивизионе до 76,2 кг. Его следующим соперником станет обладатель всех титулов в первом среднем весе Джермелл Чарло.

    Американец ради поединка с «Канело» поднимется на 2 категории вверх. Их бой состоится в конце сентября. К очередной защите титулов Альварес подходит после победы по очкам над Джоном Райдером.

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