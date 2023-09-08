Хргович: Я побью Усика и стану абсолютным чемпионом

Хорватский профессиональный боксер-тяжеловес поделился ожиданиями от потенциального поединка против

«Думаю, мы подеремся с Усиком в декабре или январе. До нашего боя осталось совсем немного. Я побью его, а затем стану абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе»

Филип Хргович в последний раз выступал на турнире в Лондоне 12 августа. Тогда хорват нокаутировал в 12-м раунде австралийского боксера Демси Маккина.

Для него эта победа стала 16-й на профессиональном ринге. Как и Усик, хорват еще никому не проигрывал. У Александра всего 21 выигранный поединок. В последнем бою украинец финишировал Даниэля Дюбуа.