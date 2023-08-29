Шакур Стивенсон: Кроуфорд побьет «Канело», он на другом уровне

Бывший чемпион мира по боксу в полулегком весе рассказал , кто победит в потенциальном поединке между

«Я не сомневаюсь в том, что Кроуфорд побьет "Канело". Он настоящий гений. Теренс сумеет применить свои навыки и в более высоком дивизионе. По сравнению с Альваресом, Кроуфорд на другом уровне»

Теренс является первым в истории бокса двойным абсолютным чемпионом мира. В конце июля этого года 36-летний американец нокаутировал Эррола Спенса и завоевал все пояса в полусреднем дивизионе.

В активе Кроуфорда 40 побед на профессиональном ринге, 31 из них была досрочной. Теренс еще не потерпел в своей карьере ни единого поражения.