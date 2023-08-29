ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной
    Все новости спорта

    Шакур Стивенсон: Кроуфорд побьет «Канело», он на другом уровне

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс Шакур Стивенсон Сауль Альварес
    Бывший чемпион мира по боксу в полулегком весе Шакур Стивенсон рассказал, кто победит в потенциальном поединке между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

    Теренс Кроуфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теренс Кроуфорд

    «Я не сомневаюсь в том, что Кроуфорд побьет "Канело". Он настоящий гений. Теренс сумеет применить свои навыки и в более высоком дивизионе. По сравнению с Альваресом, Кроуфорд на другом уровне»

    Теренс является первым в истории бокса двойным абсолютным чемпионом мира. В конце июля этого года 36-летний американец нокаутировал Эррола Спенса и завоевал все пояса в полусреднем дивизионе.

    В активе Кроуфорда 40 побед на профессиональном ринге, 31 из них была досрочной. Теренс еще не потерпел в своей карьере ни единого поражения.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Динамо» сильнейшего в основное время?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Медведев не отдаст ни гейма в стартовом матче на US Open?
  • Медведев — Балаж. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
  • «Пари НН» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Балаж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч АЕК — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры