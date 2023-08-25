Джарон Эннис хочет подраться с Кроуфордом и Спенсом

, отец временного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF назвал двух желаемых соперников для своего сына.

«Мы хотим получить свой шанс подраться с главными звездами нашего дивизиона. Спенс и Кроуфорд великолепные бойцы. Лучшие должны драться с лучшими. Джарон заслуживает таких громких поединков»

8 июля Джарон одержал победу нокаутом над Ройманом Вильей, проведя свою первую успешную защиту в качестве временного чемпиона в полусреднем весе. Пока что американец не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения.

В активе Энниса 31 победа, 28 из которых были досрочными. Кроуфорд является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Спенс — бывший обладатель трех поясов в данном дивизионе.