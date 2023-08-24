Тим Цзю проведет поединок против Брайана Мендоса в октябре

Промоутеры анонсировали очередной боксерский поединок с участием. 28 октября австралиец проведет бой против

На кону данной встречи будут стоять 2 временных титула в первом среднем весе по версиям WBO и WBC. Мендос подходит к этому бою после победы нокаутом над Себастьяном Фундорой.

Всего в активе американского боксера 22 выигрыша и 2 поражения на профессиональном ринге. Цзю пока что еще никому не уступал в своей карьере.

В активе Тима 23 победы, 17 из которых были достигнуты нокаутом. В последнем поединке австралиец удосрочил Карлоса Окампо, проведя первую защиту временного пояса WBO.