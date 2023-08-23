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    Джермелл Чарло недоволен решением WBO лишить его пояса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Тим Цзю Сауль Альварес
    Абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе Джермелл Чарло высказался по поводу решения представителей WBO отобрать у него пояс.

    Джермелл Чарло
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    Джермелл Чарло

    «Скажите кто-нибудь, чтобы WBO оставила меня в покое и не трогала мой пояс. Титулы — это то, ради чего моя карьера имеет смысл. Я хочу пополнить свою коллекцию еще четырьмя поясами»

    В начале августа всемирная боксерская организация WBO приняла решение лишить Чарло чемпионского пояса из-за его отказа защищать все титулы в первом среднем весе.

    В сентябре американец поднимается в дивизион до 76,2 кг ради боя с «Канело». По окончании их поединка вне зависимости от результата пояс в первом среднем весе по версии WBO перейдет от Джермелла Чарло к Тиму Цзю.

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