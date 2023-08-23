Джермелл Чарло недоволен решением WBO лишить его пояса

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе высказался по поводу решения представителей WBO отобрать у него пояс.

«Скажите кто-нибудь, чтобы WBO оставила меня в покое и не трогала мой пояс. Титулы — это то, ради чего моя карьера имеет смысл. Я хочу пополнить свою коллекцию еще четырьмя поясами»

В начале августа всемирная боксерская организация WBO приняла решение лишить Чарло чемпионского пояса из-за его отказа защищать все титулы в первом среднем весе.

В сентябре американец поднимается в дивизион до 76,2 кг ради боя с «Канело». По окончании их поединка вне зависимости от результата пояс в первом среднем весе по версии WBO перейдет от Джермелла Чарло к Тиму Цзю.