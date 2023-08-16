Тренер Дэвиса: Камбосос не протянет в бою Джервонтой и двух раундов

, тренер звездного американского боксера-легковеса считает , чтоне продержится в бою против его подопечного даже двух раундов.

«Я уверен в том, что Джервонта легко прикончит Джорда. Вы спрашиваете меня, сколько он продержится в этом бою? Уверен, что Камбосос не протянет в поединке с Джервонтой и двух раундов»

Камбосос является экс-чемпионом мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO, IBF. В своем последнем поединке он одолел судейским решением Макси Хьюза.

Джервонта в апреле этого года нокаутировал в седьмом раунде Райана Гарсию. Всего в активе «Танка» 29 побед и ни одного проигрыша в карьере. В 27-ми поединках Дэвис выиграл досрочно.