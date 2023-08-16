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    Тренер Дэвиса: Камбосос не протянет в бою Джервонтой и двух раундов

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Джервонта Дэвис
    Кэлвин Форд, тренер звездного американского боксера-легковеса Джервонты Дэвиса, считает, что Джордж Камбосос не продержится в бою против его подопечного даже двух раундов.

    Джервонта Дэвис (справа)
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    Джервонта Дэвис (справа)

    «Я уверен в том, что Джервонта легко прикончит Джорда. Вы спрашиваете меня, сколько он продержится в этом бою? Уверен, что Камбосос не протянет в поединке с Джервонтой и двух раундов»

    Камбосос является экс-чемпионом мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO, IBF. В своем последнем поединке он одолел судейским решением Макси Хьюза.

    Джервонта в апреле этого года нокаутировал в седьмом раунде Райана Гарсию. Всего в активе «Танка» 29 побед и ни одного проигрыша в карьере. В 27-ми поединках Дэвис выиграл досрочно.

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