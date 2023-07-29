Аспиналл: У Фьюри не было свободных соперников кроме Нганну

Топовый боец тяжелого дивизиона UFC рассказал , почемупринял решение провести следующий поединок против

«Я, как и многие другие, хочу увидеть поединок Тайсона с Усиком. Но сейчас их встречу трудно организовать. У Фьюри больше не было свободных соперников кроме Нганну. Все остальные боксеры оказались заняты»

Фьюри на данный момент является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Его поединок против Фрэнсиса Нганну пройдет в конце октября.

Аспиналл является одним из спарринг-партнеров Тайсона. Том сообщил, что хочет помочь Фьюри подготовится ко встрече с Нганну, который ранее был чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой с Фьюри будет для Фрэнсиса дебютным в боксе.