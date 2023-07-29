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    Аспиналл: У Фьюри не было свободных соперников кроме Нганну

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри ММА UFC Франсис Нганну
    Топовый боец тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл рассказал, почему Тайсон Фьюри принял решение провести следующий поединок против Фрэнсиса Нганну.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Я, как и многие другие, хочу увидеть поединок Тайсона с Усиком. Но сейчас их встречу трудно организовать. У Фьюри больше не было свободных соперников кроме Нганну. Все остальные боксеры оказались заняты»

    Фьюри на данный момент является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Его поединок против Фрэнсиса Нганну пройдет в конце октября.

    Аспиналл является одним из спарринг-партнеров Тайсона. Том сообщил, что хочет помочь Фьюри подготовится ко встрече с Нганну, который ранее был чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой с Фьюри будет для Фрэнсиса дебютным в боксе.

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