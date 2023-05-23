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    Фьюри: Я уничтожу Усика за 6 раундов

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по линии WBC Тайсон Фьюри считает, что он сумеет досрочно выиграть в потенциальном поединке у Александра Усика.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Все переоценивают Усика из-за двух побед над Джошуа. Но тот Энтони, которого он побил, прошел свой пик. Да и я далеко не Джошуа. Наш бой с Усиком закончился бы быстро. Уничтожу его за 6 раундов»

    Поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе должен был состояться 29 апреля текущего года. Однако он был отменен ввиду разногласий по поводу гонораров.

    Сейчас Тайсон находится без соперника, а Александр должен провести обязательную защиту трех чемпионских поясов против Даниэля Дюбуа.

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