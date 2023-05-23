Фьюри: Я уничтожу Усика за 6 раундов

Чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по линии WBC считает , что он сумеет досрочно выиграть в потенциальном поединке у

«Все переоценивают Усика из-за двух побед над Джошуа. Но тот Энтони, которого он побил, прошел свой пик. Да и я далеко не Джошуа. Наш бой с Усиком закончился бы быстро. Уничтожу его за 6 раундов»

Поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе должен был состояться 29 апреля текущего года. Однако он был отменен ввиду разногласий по поводу гонораров.

Сейчас Тайсон находится без соперника, а Александр должен провести обязательную защиту трех чемпионских поясов против Даниэля Дюбуа.