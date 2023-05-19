Тайсон Фьюри вызвал Джона Джонса на боксерский бой

Непобежденный британский боксер-тяжеловес, чемпион мира в тяжелом дивизионе по версии WBC, в своих соцсетях вызвална поединок в ринге.

«Джон, если ты хочешь подраться со мной, то выходи на ринг. Я боксер, но не боец смешанных единоборствах. Я не выйду в клетку, но приму тебя на своей территории»

В последний раз Фьюри дрался в декабре прошлого года против Дерека Чисоры, которого нокаутировал в десятом раунде. Накануне у Тайсона сорвался бой с Александром Усиком и сейчас британец в поиске нового соперника.

Джон Джонс на данный момент является чемпионом UFC в тяжелом дивизионе. В предыдущем поединке «Костяной» задушил Сирила Гана в первом раунде.