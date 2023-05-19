ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жаирзиньо Розенстрайк и Жаилтон АлмейдаАлмейда — новая угроза для всех тяжеловесов. Бразилец разобрал Розенстрайка за 4 минуты
    Все новости спорта

    Тайсон Фьюри вызвал Джона Джонса на боксерский бой

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри ММА UFC Сирил Ган Джон Джонс Александр Усик
    Непобежденный британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, чемпион мира в тяжелом дивизионе по версии WBC, в своих соцсетях вызвал Джона Джонса на поединок в ринге.

    Джон Джонс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Джонс

    «Джон, если ты хочешь подраться со мной, то выходи на ринг. Я боксер, но не боец смешанных единоборствах. Я не выйду в клетку, но приму тебя на своей территории»

    В последний раз Фьюри дрался в декабре прошлого года против Дерека Чисоры, которого нокаутировал в десятом раунде. Накануне у Тайсона сорвался бой с Александром Усиком и сейчас британец в поиске нового соперника.

    Джон Джонс на данный момент является чемпионом UFC в тяжелом дивизионе. В предыдущем поединке «Костяной» задушил Сирила Гана в первом раунде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» добудет нужный результат?
  • «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Команды не будут форсировать события
  • «Барнсли» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Лишится ли «Фрайбург» шансов на Лигу чемпионов?
  • «Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барнсли — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Казахстан — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры