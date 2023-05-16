Отец Фьюри: Хочу увидеть, как Джошуа нокаутирует Уайлдера

, отец чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC рассказал , за кого будет болеть в предстоящем поединке с участием

«Хочу увидеть, как Джошуа нокаутирует Уайлдера. Если Энтони посмотрит, как Тайсон уничтожил его, то тоже сможет финишировать Деонтея. Уайлдер однообразный боец. Он даже не умеет бить боковые удары»

Поединок Джошуа и Уайлдера предварительно запланирован на декабрь текущего года. Энтони 1 апреля одержал победу единогласным решением судей над Джермейном Франклином.

Британский тяжеловес ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по трем версиям. Всего в активе Джошуа 25 побед и 3 поражения на профессиональном ринге.