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    Отец Фьюри: Хочу увидеть, как Джошуа нокаутирует Уайлдера

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Джон Фьюри, отец чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, за кого будет болеть в предстоящем поединке с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Хочу увидеть, как Джошуа нокаутирует Уайлдера. Если Энтони посмотрит, как Тайсон уничтожил его, то тоже сможет финишировать Деонтея. Уайлдер однообразный боец. Он даже не умеет бить боковые удары»

    Поединок Джошуа и Уайлдера предварительно запланирован на декабрь текущего года. Энтони 1 апреля одержал победу единогласным решением судей над Джермейном Франклином.

    Британский тяжеловес ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по трем версиям. Всего в активе Джошуа 25 побед и 3 поражения на профессиональном ринге.

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