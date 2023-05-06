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    Сехудо и Стерлинг чуть не подрались битве взглядов

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    6 мая в США в Ньюарке состоялась битва взглядов в преддверии турнира UFC 288. В процессе мероприятия Стерлинг и Сехудо едва не устроили драку друг с другом.

    Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо
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    Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо

    Бойцы начали словесную перепалку, которая завершилась стычкой. На грядущем ивенте встреча Стерлинга и Сехудо станет главным событием вечера.

    На кону их поединка будет стоять титул чемпиона промоушена в легчайшем дивизионе. Предварительно оба бойца сумели уложиться в необходимый лимит. Алджамейн показал на весах 60,7 кг.

    Генри оказался чуть тяжелее оппонента. Его вес составил 61,2 кг. Для Сехудо данный поединок будет первым за 3 года. В последний раз он дрался в мае 2020-го. Тогда Сехудо нокаутировал Доминика Круза в титульном бою.

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