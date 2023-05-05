Буатси: Хочу драться с Бетербиевым за все его пояса

Британский профессиональный боксер выразил желание провести поединок против действующего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе

«Я не откажусь от боя за титул чемпиона. Готов драться с победителем пары Смит-Бетеребиев. Но мне кажется, что Каллум не сумеет выиграть этот бой. Артур останется непобежденным. Так что я хочу подраться с Бетербиевым за все его пояса»

На данный момент Артуру принадлежат титулы по версиям WBC, WBO и IBF. Следующим обязательным претендентом на пояса является Каллум Смит. Его бой с Бетербиевым может состояться этим летом.

Буатси проведет следующий поединок против Павла Стемпеня в ночь с 6 на 7 мая. Как и Бетербиев, британский полутяжеловес еще не потерпел ни одного поражения в карьере. На счету Джошуа сейчас 16 побед.