Хэйни о Ломаченко: Ему будет нечем меня удивить в ринге

24-летний американский боксер-легковес высказался о своем предстоящем сопернике экс-чемпионе мира

«Я не знаю, в какой форме он выйдет на этот бой. Но я уже давно изучил все его приемы. Ломаченко будет нечем удивить меня на ринге. Мои навыки гораздо сильнее. Я во всем лучше, и поэтому победа будет за мной»

На данный момент Хэйни является обладателем всех поясов в легком дивизионе. Его поединок против Ломаченко состоится 20 мая. Оба боксера подходят к очной встрече после побед в предыдущих боях«

Василий ранее оказался сильнее Джамейна Ортиса по итогам 12-ти раундов, Хэйни также судейским решением одолел Джорджа Камбососа, проведя первую успешную защиту в качестве абсолютного чемпиона.