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    Хэйни о Ломаченко: Ему будет нечем меня удивить в ринге

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF WBO
    24-летний американский боксер-легковес Девин Хэйни высказался о своем предстоящем сопернике экс-чемпионе мира Василии Ломаченко.

    Василий Ломаченко
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    Василий Ломаченко

    «Я не знаю, в какой форме он выйдет на этот бой. Но я уже давно изучил все его приемы. Ломаченко будет нечем удивить меня на ринге. Мои навыки гораздо сильнее. Я во всем лучше, и поэтому победа будет за мной»

    На данный момент Хэйни является обладателем всех поясов в легком дивизионе. Его поединок против Ломаченко состоится 20 мая. Оба боксера подходят к очной встрече после побед в предыдущих боях«

    Василий ранее оказался сильнее Джамейна Ортиса по итогам 12-ти раундов, Хэйни также судейским решением одолел Джорджа Камбососа, проведя первую успешную защиту в качестве абсолютного чемпиона.

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