ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаБензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего
  • 16:22
    • «Зенит» переиграл УНИКС и сравнял счет в серии
  • 15:57
    • «Зенит» разгромил «Крылья Советов», Малком сделал покер
  • 13:46
    • Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде, где сыграет с Шевченко
    Все новости спорта

    Аспиналл: Павлович ни разу не промахнулся в бою с Блейдсом

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Топовый тяжеловес UFC Том Аспиналл поделился впечатлениями о поединке между его конкурентами в титульной гонке Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

    Том Аспиналл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Том Аспиналл

    «Это был ужасный вечер для Кертиса. Его план на бой полностью провалился. Сергей продемонстрировал невероятную точность. Он ни разу не промахнулся в бою с Блейдсом. Кертис принял на себя каждый удар»

    На турнире UFC Vegas 71 Павлович одержал досрочную победу над Кертисом Блейдсом нокаутом в первом раунде. Таким образом, россиянин прервал винстрик соперника из трех боев.

    Сейчас Сергей занимает вторую строчку в ростере тяжеловесов UFC. Российский боец является претендентом на титул чемпиона, который принадлежит Джону Джонсу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли «Спартак» и «Ростов» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Три очка для «россонери»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.86
    •
  • «Реал» забьет и пропустит
  • «Реал» Мадрид — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 18:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры