Аспиналл: Павлович ни разу не промахнулся в бою с Блейдсом

Топовый тяжеловес UFC поделился впечатлениями о поединке между его конкурентами в титульной гонке

«Это был ужасный вечер для Кертиса. Его план на бой полностью провалился. Сергей продемонстрировал невероятную точность. Он ни разу не промахнулся в бою с Блейдсом. Кертис принял на себя каждый удар»

На турнире UFC Vegas 71 Павлович одержал досрочную победу над Кертисом Блейдсом нокаутом в первом раунде. Таким образом, россиянин прервал винстрик соперника из трех боев.

Сейчас Сергей занимает вторую строчку в ростере тяжеловесов UFC. Российский боец является претендентом на титул чемпиона, который принадлежит Джону Джонсу.