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    Гарсия хочет провести реванш с Дэвисом

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    Бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Райан Гарсия выразил желание провести реванш против Джервонты Дэвиса.

    Райан Гарсия
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    Райан Гарсия

    «Я намерен взять реванш у Джервонты. Мы показали хороший поединок, но теперь мне нужно одержать несколько побед, чтобы встретиться с ним еще раз. Надеюсь, что это был не последний наш бой с Дэвисом»

    Поединок Джервонты и Райана проходил 23 апреля. Встреча завершилась в седьмом раунде, а победу в ней нокаутом одержал Дэвис после точного попадания левой рукой по корпусу.

    Таким образом, Гарсия потерпел первое поражение в карьере при 23-х выигранных встречах. В активе Дэвиса теперь 29 побед. На его счету пока что нет ни одного поражения.

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