Гарсия хочет провести реванш с Дэвисом

Бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC выразил желание провести реванш против

«Я намерен взять реванш у Джервонты. Мы показали хороший поединок, но теперь мне нужно одержать несколько побед, чтобы встретиться с ним еще раз. Надеюсь, что это был не последний наш бой с Дэвисом»

Поединок Джервонты и Райана проходил 23 апреля. Встреча завершилась в седьмом раунде, а победу в ней нокаутом одержал Дэвис после точного попадания левой рукой по корпусу.

Таким образом, Гарсия потерпел первое поражение в карьере при 23-х выигранных встречах. В активе Дэвиса теперь 29 побед. На его счету пока что нет ни одного поражения.