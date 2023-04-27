Чарло назвал Стивенсона сильнейшим боксером в легком весе

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем дивизионе рассказал , кого считает сильнейшим бойцом в легкой весовой категории.

«Шакур Стивенсон является лучшим боксером в легком дивизионе. Он победит любого. Вряд ли Хэйни и Дэвис смогут противостоять ему. Тот же Джервонта не пройдет даже Девина. А Стивенсон превосходит их обоих в плане навыков»

Шакур является экс-чемпионом мира во втором полулегком весе по версиям WBO и WBC. Недавно 25-летний американец объявил о переходе в легкий дивизион.

В своем дебютном бою в категории до 61 кг Стивенсон нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Йошино. Всего в активе Шакура 20 побед и ни одного поражения в карьере.