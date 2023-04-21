Гарсия о бое с Дэвисом: Я сломаю ему челюсть во время поединка

Американский боксер-легковесна пресс-конференции в преддверии поединка с пообещал сломать челюсть своему сопернику.

«Не могу дождаться этого момента. Я сломаю Дэвису челюсть во время поединка. Думаю, он будет прекрасно выглядеть в таком состоянии. Ему к лицу сломанная челюсть»

23 апреля состоится титульный в легком весе между Дэвисом и Гарсией. На кону будет стоять пояс по версии WBA, который сейчас принадлежит Джервонте.

Оба боксера еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге. В активе Райана 23 победы. На счету Дэвиса 28 выигранных поединков. В 26-ти боях «Танк» побеждал нокаутом.