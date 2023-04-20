Уайлдер уверен в досрочной победе над Джошуа

Американский профессиональный боксер-тяжеловес считает , что сумеет нокаутировать в очном поединке экс-чемпиона мира по трем версиям

«Устроить поединок с Джошуа в Саудовской Аравии — это отличная идея. Я бы подарил местным болельщиками победу нокаутом над Энтони. Это будет особенный бой. Вы увидите от меня кое-что новое»

Деонтей ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC. В своем предыдущем поединке американец уже в первом раунде удосрочил Роберта Хелениуса.

Джошуа дрался 1 апреля текущего года против Джермейна Франклина на турнире в Великобритании. В той встрече Энтони одержал победу единогласным решением судей.