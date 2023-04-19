Переговоры о бое Бивола и Бетербиева отменены

Российский профессиональный боксер сообщил , что поединок против его соотечественникане состоится.

«Мы вели переговоры по поводу организации поединка с Бетербиевым. Но потом нам поступил ответ, что в нашем бою никто не видит финансовой выгоды. Поэтому поединка с Артуром не будет. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к переговорам»

На данный момент Дмитрий Бивол является чемпионом мира в полутяжелом дивизионе по версии WBA Super. В своем последнем бою россиянин одолел единогласным решением судей Хильберто Рамиреса.

Бетербиев в предыдущем поединке одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом. Артуру сейчас принадлежат все остальные пояса в полутяжелом весе, а его следующим соперником должен стать британец Каллум Смит.