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    Переговоры о бое Бивола и Бетербиева отменены

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF Сборная России
    Российский профессиональный боксер Дмитрий Бивол сообщил, что поединок против его соотечественника Артура Бетербиева не состоится.

    Артур Бетербиев
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    Артур Бетербиев

    «Мы вели переговоры по поводу организации поединка с Бетербиевым. Но потом нам поступил ответ, что в нашем бою никто не видит финансовой выгоды. Поэтому поединка с Артуром не будет. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к переговорам»

    На данный момент Дмитрий Бивол является чемпионом мира в полутяжелом дивизионе по версии WBA Super. В своем последнем бою россиянин одолел единогласным решением судей Хильберто Рамиреса.

    Бетербиев в предыдущем поединке одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом. Артуру сейчас принадлежат все остальные пояса в полутяжелом весе, а его следующим соперником должен стать британец Каллум Смит.

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