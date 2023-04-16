Джо Джойс прокомментировал сенсационное поражение от Чжана Чжилея

Британский профессиональный боксердал комментарий после поединка за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO против

«Я недоволен тем, как выступил. Чжан постоянно попадал по мне левой рукой, а я никак не мог уклониться от его ударов. Он отличный боксер. У меня давно не было поединка против левши, что сказалось на результате. Хочу извиниться перед своими фанатами за то. Я подвел их»

В ночь с 15 на 16 апреля на боксерском турнире в Великобритании состоялся титульный поединок в тяжелом весе между Джо Джойсом и Чжаном Чжилеем.

Бой закончился в шестом раунде победой китайца техническим нокаутом. Для Джойса это было первое поражение в профессиональной карьере. После успеха в данной встрече Чжан Чжилей вызвал на поединок Тайсона Фьюри.